Песков: прямая линия с Путиным в 2025 году состоится

Песков подчеркнул, что прямая линия зарекомендовала себя как эффективный инструмент обратной связи между президентом и населением, обладающий высокой информационной значимостью. Он отметил, что такие мероприятия позволяют оперативно реагировать на вопросы и проблемы, волнующие россиян.