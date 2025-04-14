Песков: прямая линия с Путиным в 2025 году состоится

Кремль планирует организовать в этом году очередную прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
По его словам, этот формат общения остаётся актуальным и востребованным среди граждан.
Песков подчеркнул, что прямая линия зарекомендовала себя как эффективный инструмент обратной связи между президентом и населением, обладающий высокой информационной значимостью. Он отметил, что такие мероприятия позволяют оперативно реагировать на вопросы и проблемы, волнующие россиян.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Владимир Путин намерен заняться вопросами, касающимися развития городской инфраструктуры. Эта цель была упомянута в его выступлении перед Федеральным собранием.