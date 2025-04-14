МИД РФ: Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Решение Российской Федерации о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит. Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», — сказал Галузин в интервью газете «Известия».