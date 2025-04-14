Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах

Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является «трагическим напоминанием» о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.