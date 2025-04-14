Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал Ульянов в соцсети Х, комментируя пост американского госсекретаря Марко Рубио, в котором тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.
Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является «трагическим напоминанием» о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.
Телеканал «Общественное» сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что в городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.