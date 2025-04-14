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Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России.

Источник: РИА "Новости"

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал Ульянов в соцсети Х, комментируя пост американского госсекретаря Марко Рубио, в котором тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.

Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является «трагическим напоминанием» о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.

Телеканал «Общественное» сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что в городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.