Мэр Конотопа Артем Семенихин усомнился в версии ракетного удара по Сумам

Российские военкоры поставили под сомнение официальную украинскую версию о ракетном ударе. Юрий Подоляка заявил об «очень точном» попадании по зданиям конгресс-центра Сумского госуниверситета и корпуса Банковской академии. По его словам, эти объекты регулярно использовались для военных совещаний и встреч. Он также предположил, что в день взрыва там могли находиться представители ВСУ. Подоляка добавил, что Сумы стали прифронтовым городом после украинских операций в Курской области, и предрек новые удары по местам дислокации армии.