В Красноярске представлен портал для поддержки участников СВО

На специальном совещании, посвященном работе нового цифрового сервиса, губернатор Михаил Котюков, представители министерства экономического развития и агентства труда и занятости, а также сами бойцы обсудили свои впечатления. Они подчеркнули, что портал стал простым и понятным путеводителем по всем мерам поддержки, включая трудоустройство, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Разработчики планируют расширить функционал платформы, интегрировав её с Госуслугами и внедрив возможности искусственного интеллекта и тифлоперевода для пользователей с нарушениями зрения.