В Красноярске представлен портал для поддержки участников СВО

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Основная цель данной цифровой платформы — содействие в трудоустройстве и обеспечении занятости. Участники СВО уже успели оценить удобство нового сервиса, отмечая интуитивно понятный интерфейс и возможность быстро находить десятки вакансий или информацию о доступных мерах поддержки.
Как сообщают участники, на портале предоставляются услуги юридической и психологической помощи. Пользователи могут напрямую общаться со специалистами или записываться на встречи для обсуждения всех деталей.
На специальном совещании, посвященном работе нового цифрового сервиса, губернатор Михаил Котюков, представители министерства экономического развития и агентства труда и занятости, а также сами бойцы обсудили свои впечатления. Они подчеркнули, что портал стал простым и понятным путеводителем по всем мерам поддержки, включая трудоустройство, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Разработчики планируют расширить функционал платформы, интегрировав её с Госуслугами и внедрив возможности искусственного интеллекта и тифлоперевода для пользователей с нарушениями зрения.
Губернатор отметил важность учета мнения тех, кто будет пользоваться порталом. Он подчеркнул, что отзывы участников помогут улучшить сервис, сделав информацию более доступной и понятной, избегая сложного бюрократического языка. Также он добавил, что необходимо поддерживать актуальность банка вакансий.