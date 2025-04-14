В России изучат вопрос о наказании неисполнительных чиновников

Издание отмечает, что в конце прошлого года Госдума утвердила поправки в законодательство, разработанные правительством по поручению президента РФ. Эти изменения, призванные регулировать ответственность должностных лиц, сразу вызвали критику. Ещё на этапе первого чтения ряд депутатов предупреждали, что норма может стать инструментом для защиты недобросовестных муниципальных руководителей, позволяя им уходить от наказания под предлогом недостаточного финансирования.