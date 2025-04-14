Показуха, госдолг и Китай: В Британии назвали причины провала торговой войны Трампа

«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой», — сказано в публикации. Автор отмечает, что ни один здравомыслящий лидер не присоединится к Трампу, понимая, что при его нахождении у власти «на США нельзя положиться».