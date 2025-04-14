Показуха, госдолг и Китай: В Британии назвали причины провала торговой войны Трампа

В Великобритании назвали три причины, по которым затеянная президентом Дональдом Трампом торговая война обречена на провал. Об этом пишет издание Financial Times.
«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой», — сказано в публикации. Автор отмечает, что ни один здравомыслящий лидер не присоединится к Трампу, понимая, что при его нахождении у власти «на США нельзя положиться».
Второй причиной аналитики FT называют зависимость внешней политики США от государственного долга, а третьей — Китай.
«Он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США», — сказано в публикации. Автор отмечает, что Китай сможет заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос, а также обойтись без импорта из Штатов.
Ранее издание The New York Times писало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал свою «болевую точку», приняв решение о приостановке введенных ранее пошлин против торговых партнеров страны.
Тем временем Трамп продолжает жаловаться на то, что Китай «хуже всех» относится к США.