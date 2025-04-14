США вовлекли россиян в хитрый план против ЕС

— ЕС продлевает антироссийские санкции каждые полгода, такое решение принимается всегда единогласно. Не просто так глава евродипломатии Кая Каллас недавно заявила, что надо отойти от этого правила, потому что всего лишь один голос против может сорвать голосование. Это явный намек на Венгрию, частично на Словакию. Будапешт каждый раз заявляет, что наложит вето, не одобрит продолжение санкций, но при этом все равно голосует «за», выторговывая для себя преференции. Поэтому я не думаю, что позиция одной страны может повлиять на позицию всего ЕС. Просто Виктор Орбан ведет себя более суверенно, нежели все остальные.