США вовлекли россиян в хитрый план против ЕС

США используют замороженные активы, чтобы отдалить Россию от Китая.
США хотят разорвать союз между Москвой и Пекином, и разблокировка российских активов — часть их плана, рассказал в интервью URA.RU завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов. По его словам, замысел американцев провалится, потому что Россия сама может извлечь выгоду из замороженных Западом средств, без помощи Вашингтона, попутно доведя европейцев до кипения.
Клиенты Ситибанка неожиданно начали получать выплаты по замороженным активам без лицензии EuroclearФото: Александр Мамаев © URA.RU.
— Клиенты российского Ситибанка начали получать выплаты по заблокированным активам без лицензии Euroclear — речь о дивидендах, купонах и погашениях по облигациям. Вместе с тем стало известно, что сразу нескольким клиентам российских брокеров люксембургского Clearstream удалось вывести заблокированные активы. С чем это связано?
— С момента прихода к власти Дональда Трампа, мы наблюдаем, что американцы не снимают с нас санкции, не дают указания европейским властям и организациям отменить ограничения против россиян и российских активов, но при этом не соблюдают их сами.
Штаты ослабили их не юридически, а фактически, это мы сейчас и видим. Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением.
О послаблении говорит и то, что европейские лидеры, особенно русофобски настроенные, громко возмущаются, что американцы перестали принимать участие в различных комиссиях по соблюдению санкций в отношении России. Разморозка уже конкретных счетов россиян в банках — это последствия таких действий США.
— Европа сейчас выступает за конфронтацию с Россией, почему же они допускают такую разморозку?
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— Для американского Ситибанка европейские санкции против России вообще не имеют никакого значения, он может самостоятельно принимать решения. Что касается Euroclear, здесь надо вспомнить выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который сказал, что заморозка активов россиян незаконна, и это может обернуться очень большими рисками, в первую очередь для самого Брюсселя — держателя этих активов (после начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили валютных резервов РФ примерно на 300 млрд евро. Более 200 млрд находятся в Европе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, — прим. ред.).
— Чего добиваются США?
— Фактически Вашингтон реализует политику «Обратного Никсона» (Ричард Никсон руководил США с 1969 по 1974 годы, смог заставить Китай разорвать отношения с СССР, превратив КНР в партнера американцев, — прим. ред.). Штаты пытаются восстановить с нами отношения, чтобы нарушить тесные связи Москвы и Пекина. У них, конечно, ничего не получится, но такая попытка есть, и она проявляется в частичной разморозке российских активов.
— Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что уже около половины частных российских активов разморожено. Какие это активы?
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— Под половиной подразумевается численность, а не объем. ЦБ и Минфин совместно с европейскими инвесторами ведут программу обмена активами. Это работает так: фактически мы размораживаем активы европейцев, а они — наши, происходит обмен. Эта программа начала действовать еще при Джо Байдене, под нее подпадают активы ценой около 100 тысяч рублей. Основной массив инвесторов как раз обладает небольшими активами. Такие вложения подлежат первоочередному освобождению от санкций. Самая значительная часть средств до сих пор остается замороженной.
— От чего зависит дальнейшая судьба заблокированных активов в Европе? Может ли на это как-то повлиять Венгрия?
Венгрия не сможет в одиночку противостоять продлению санкций ЕС против России, но у нее могут появиться союзникиФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
— ЕС продлевает антироссийские санкции каждые полгода, такое решение принимается всегда единогласно. Не просто так глава евродипломатии Кая Каллас недавно заявила, что надо отойти от этого правила, потому что всего лишь один голос против может сорвать голосование. Это явный намек на Венгрию, частично на Словакию. Будапешт каждый раз заявляет, что наложит вето, не одобрит продолжение санкций, но при этом все равно голосует «за», выторговывая для себя преференции. Поэтому я не думаю, что позиция одной страны может повлиять на позицию всего ЕС. Просто Виктор Орбан ведет себя более суверенно, нежели все остальные.
Если к Венгрии начнут присоединяться другие страны, тогда, конечно, изменится позиция всего объединения. Например, Словакия, Италия тоже может, допускаю изменение позиции Бельгии, там очень встревожены возможными рисками, потому что решение о заморозке принимает ЕС, а отвечать за это будет Брюссель, они это понимают. Если избранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц не усидит, а к власти придет партия «Альтернатива для Германии», вполне себе возможно, что и Берлин поменяет мнение.
— Возможна в ближайшем будущем полная разморозка наших активов, и от чего это будет зависеть?
— От изменения политического ландшафта в европейских странах. Даже наша полная победа над врагом сохранит риск того, что замороженные активы так и останутся замороженными. Возможность их возвращения появится после изменения политической ситуации в ЕС.
— Как мы можем ответить?
В российском ЦБ лежат деньги западных инвесторовФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— На счетах ЦБ лежат большие средства европейских и американских инвесторов, которые не смогли вывезти их из России. Кроме того, у нас значительный объем замороженных активов в рамках введения внешнего управления по указу президента и заблокированные бумаги, активы акционеров из недружественных стран в капиталах наших крупных компаний. Нельзя забывать, что у нас есть суверенный долг в размере около 300 млрд долларов, который можно списать, погасить за счет недоступных российских активов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУ ЕС проблемы с использованием российских активов.
Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» от 2018 года с последующими дополнениями позволяет президенту России принять указ для защиты экономических и национальных интересов страны. В нем можно обозначить, что введение односторонних решений со стороны европейских властей влечет за собой автоматическое, это важно, списание европейских активов в двойном размере со счетов ЦБ в пользу российской казны. Буквально недавно Кая Каллас объявила, что 2,1 млрд евро опять подрезали из наших активов, нужно, чтобы в таких ситуациях сразу списывалось 4,2 млрд евро с европейцев.
Они должны понимать, что мы зарабатываем на краже наших же активов. Эта мысль для ЕС будет просто невыносимой.
— Получается у Москвы есть возможность конфисковать у Запада больше, чем они заморозили российских активов?
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— Да, у нас возможностей больше. ЦБ не раскрывает конкретную сумму. Но в любом случае надо понимать, что это были дивиденды, погашения обязательств, облигации, проценты за пользование кредитами. На самом деле, суммы немалые, и я уверен, что они как минимум сопоставимы с замороженными у нас активами. Впрочем, я думаю, что они даже больше.