Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре

«Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать», — сказал дипломат.