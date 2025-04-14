Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре

«Как только более 90% протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто», — сказала Атамаинт в ходе пресс-конференции, которую транслировал в YouTube избирательный совет.
Согласно данным в трансляции ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%. Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
Луиса Гонсалес со своей стороны выразила несогласие с результатами подсчета голосов и потребовала их пересчитать. Диана Атамаинт в ответ заявила, что представленные результаты необратимы, однако все бюллетени с несоответствиями будут перепроверены для определения окончательного результата.
Посол России в Кито Владимир Спринчан, комментируя результаты выборов, подчеркнул готовность Москвы работать с новым правительством.
«Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать», — сказал дипломат.
Спринчан также выразил надежду, что оппозиция не допустит протестов, которые навредили бы стабильности в стране.