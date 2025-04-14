Британия и ЕС вошли в список кандидатов на переговоры с США по пошлинам

Затем президент США пообещал Пекину, что пошлины в размере 104% будут действовать до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с Соединенными Штатами. Это привело к контрмерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. В свою очередь Трамп заявил о незамедлительном повышении ставки на товары из Китая до 125%. С учетом ранее введенного тарифа в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил общая пошлина на товары из КНР в настоящее время равняется 145%.