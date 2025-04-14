Британия и ЕС вошли в список кандидатов на переговоры с США по пошлинам

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро назвал несколько государств, которые являются кандидатами на проведение переговоров с Соединенными Штатами по импортным пошлинам, к их числу относятся страны Европейского союза и Великобритания.
Советник сообщил телеканалу NBC News, что страны ЕС, а также Великобритания, Израиль, Индия, Южная Корея и Япония присутствуют в списке тех, кто «выстроился в очередь у двери [представителя США на торговых переговорах] Джеймисона Грира», чтобы участвовать в консультациях по таможенным пошлинам. При этом Наварро не назвал точное число таких стран.
Комментируя ситуацию с Китаем, советник главы администрации США сообщил, что Пекину было направлено приглашение участвовать в переговорах.
Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил в интервью CNN, что число стран, которые связались с США и заявили о желании вести переговоры о таможенных пошлинах, возросло до 130.
Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай эта мера не распространяется.
Затем президент США пообещал Пекину, что пошлины в размере 104% будут действовать до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с Соединенными Штатами. Это привело к контрмерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. В свою очередь Трамп заявил о незамедлительном повышении ставки на товары из Китая до 125%. С учетом ранее введенного тарифа в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил общая пошлина на товары из КНР в настоящее время равняется 145%.