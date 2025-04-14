WP: нежелание США и Китая уступать в торговой войне приближает их к краху

США и Китай сталкиваются с угрозой экономического краха из-за своего нежелания идти на уступки в рамках начавшейся торговой войны, написала американская газета The Washington Post (WP).
«Вследствие разрыва связей они могут остаться без ключевой сдерживающей силы, что спровоцирует фундаментальные изменения в мировой экономике», — говорится в публикации.
Авторы статьи также заметили, что конфликт двух стран напоминает игру с высокими ставками, в которой победителю достаётся всё.
Напомним, 5 апреля американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что председатель КНР Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Подчёркивалось, что импортные пошлины, введённые Белым домом, существенно изменят мировой порядок.
Позднее телеканал CNN отметил, пока неясно, готовы ли Трамп и чиновники американской администрации к «выносливости» Китая в торговом противостоянии, а также к возможным последствиям мер, принимаемым Пекином в отношении потребителей из США.