ЦИК Эквадора назвал Даниэля Нобоа победителем на выборах президента

Действующий президент Республики Эквадор Даниэль Нобоа одерживает победу на президентских выборах, проинформировала глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт.
Она озвучила результаты после обработки свыше 90 процентов бюллетеней.
«Как только более 90 процентов протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто», — заявила Атамаинт.
Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.
Согласно сведениям ЦИК, Нобоа выигрывает на выборах с результатом 55,93 процента, его оппонент, кандидат от левых сил Луис Гонсалес получила 44,07 процента голосов.
Избранный президент вступит в должность 24 мая текущего года.
Нобоа возглавляет Эквадор с 23 ноября 2023 года. Он вступил в должность в возрасте 35 лет и стал вторым самым молодым президентом в истории страны. В настоящее время ему 37 лет, а первой леди Эквадора Лавинии Вальбонези в апреле исполнилось 27 лет.
Ранее в Министерстве иностранных дел Эквадора заявили, что въезд граждан РФ в страну проходит в нормальном режиме. МИД прокомментировал сообщения о недопуске россиян в Эквадор.