FT: торговая война Трампа против Китая обречена на провал по трем причинам

Во-первых, большинство стран всё чаще воспринимают экономические доводы администрации Трампа как политическую показушность, не имеющую под собой серьёзной основы. Вторая причина кроется в уязвимости внешнеэкономического курса США, зависящего от настроений на рынке государственного долга. Попытки Трампа ввести жёсткие тарифы уже вызывали негативную реакцию со стороны инвесторов, что фактически ограничивает его маневры.