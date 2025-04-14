FT: торговая война Трампа против Китая обречена на провал по трем причинам

Торговое противостояние, которое президент США инициировал против Китая, обречено на провал, утверждает Financial Times.
В статье британского издания указывается сразу три причины, по которым попытки американского лидера изменить баланс в мировом экономическом порядке окажутся неэффективными.
Во-первых, большинство стран всё чаще воспринимают экономические доводы администрации Трампа как политическую показушность, не имеющую под собой серьёзной основы. Вторая причина кроется в уязвимости внешнеэкономического курса США, зависящего от настроений на рынке государственного долга. Попытки Трампа ввести жёсткие тарифы уже вызывали негативную реакцию со стороны инвесторов, что фактически ограничивает его маневры.
Третьим и ключевым фактором, по мнению авторов публикации, остаётся Китай. Несмотря на внешние трудности — сокращение экспортных каналов и дипломатическое давление, — Пекин оказался хорошо подготовлен к затяжному экономическому противостоянию. В статье подчёркивается, что Китай выстраивает устойчивую стратегию, способную выдержать давление со стороны США в долгосрочной перспективе.
Ранее The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что председатель КНР Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Подчёркивалось, что импортные пошлины, введённые Белым домом, существенно изменят мировой порядок.