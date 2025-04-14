Российский дипломат раскрыл, как идут переговоры по Украине между РФ и США

«Пока все идет в переговорах с США. Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — подчеркнул Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями». Он также указал, что ООН пока не играет роль посредника в российско-украинских переговорах. В то же время украинский конфликт продолжает оставаться оставаться основным препятствием для нормализации отношений между Россией и США.