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Российский дипломат раскрыл, как идут переговоры по Украине между РФ и США

Российско=-американские переговоры по конфликту на Украине продолжаются, в том числе в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям».

Переговоры РФ и США по Украине продолжаются.

Российско=-американские переговоры по конфликту на Украине продолжаются, в том числе в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям».

«Пока все идет в переговорах с США. Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — подчеркнул Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями». Он также указал, что ООН пока не играет роль посредника в российско-украинских переговорах. В то же время украинский конфликт продолжает оставаться оставаться основным препятствием для нормализации отношений между Россией и США.

В последние месяцы наблюдается активизация российско-американского диалога. Делегации обеих стран провели ряд встреч и телефонных разговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Кроме того, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где обсуждался вопрос восстановления экономических связей и поиск путей для деэскалации конфликта.