Будет ли прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году: Кремль дал точный ответ

В 2025 году в Кремле планируют снова провести прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Этот формат востребован и ценен. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — отметил представитель Кремля.
В прошлом году В 2024 году прямую линию с президентом провели 19 декабря. Мероприятия было организовано в совмещенном формате и получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Несмотря на то, что главные телеканалы закладывали под эфир встречи Владимира Путина с общественностью и журналистами примерно три часа, на деле общение в россиянами продлилось 4 часа 27 минут, к президенту поступило более 2,4 млн вопросов и обращений.
В организации прямой линии 2024 года было одно новшество, о котором писали журналисты. С вопросами прямой линии работал искусственный интеллект. Если раньше обращения день и ночь отбирали по категориям сотни людей, то теперь эту функцию за считанные минуты исполнял робот. Поэтому по некоторым обращениям до начала самой встречи уже принимались необходимые меры.
Годом ранее длительность мероприятия составила 4 часа и 4 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 67 вопросов.
Традиционно вопрос от россиян в Кремле собирают несколькими способами. Например, обращение можно оставить, позвонив по телефону: 8−800−200−40−40, прислать сообщение на номер 0−40−40, отправить текстовый вопрос или записать видеообращение можно на сайте Москва-Путину.рф или moskva-putinu.ru. Кроме того, то же самое можно сделать в специальном приложении для мобильных телефонов «Москва Путину», которое доступно в магазинах приложений RuStore.
Напомним, самую первую линию российский президент провел в 2000 году в «Комсомолке». Тогда, 10 февраля, за полтора месяца до президентских выборов, Путин приехал в редакцию газеты. Прямая линия продлилась 1,5 часа, будущий президент ответил на 38 вопросов. Сайт KP.RU напомнил самые любопытные выдержки из того разговора.