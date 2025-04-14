Будет ли прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году: Кремль дал точный ответ

В прошлом году В 2024 году прямую линию с президентом провели 19 декабря. Мероприятия было организовано в совмещенном формате и получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Несмотря на то, что главные телеканалы закладывали под эфир встречи Владимира Путина с общественностью и журналистами примерно три часа, на деле общение в россиянами продлилось 4 часа 27 минут, к президенту поступило более 2,4 млн вопросов и обращений.