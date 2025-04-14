Посол РФ в Кито: Россия будет работать с новым правительством Эквадора

Он также выразил надежду на мирное развитие политической ситуации в стране, отметив, что протесты со стороны оппозиции могут негативно сказаться на стабильности. Напомним, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес уже выразила несогласие с итогами голосования и потребовала пересчёта голосов.