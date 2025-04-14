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Посол РФ в Кито: Россия будет работать с новым правительством Эквадора

Москва заинтересована в развитии двусторонних связей.

Источник: Аргументы и факты

Россия намерена продолжить конструктивное сотрудничество с новым правительством Эквадора, заявил посол РФ в Кито Владимир Спринчан в комментарии РИА Новости.

По его словам, Москва заинтересована в развитии двусторонних связей и готова предложить конкретные шаги для укрепления партнёрства.

Ранее глава Национального избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт подтвердила победу действующего президента Даниэля Нобоа на выборах после обработки более 90% бюллетеней. Итоги голосования стали необратимыми.

«Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной», — подчеркнул Спринчан.

Он также выразил надежду на мирное развитие политической ситуации в стране, отметив, что протесты со стороны оппозиции могут негативно сказаться на стабильности. Напомним, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес уже выразила несогласие с итогами голосования и потребовала пересчёта голосов.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Эквадоре обратилось к местному МИД с требованием снять ограничения на въезд для россиян, зафиксированные в последние дни.