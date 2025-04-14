Трамп заявил, что скоро примет решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту своего самолёта и общаясь с журналистами из пресс-пула Белого дома, заявил, что в ближайшее время примет решение в отношении Ирана.
«Мы примем решение по Ирану очень скоро», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что переговоры по Ирану «идут хорошо». Он также пожелал Ирану быть счастливой страной, но без ядерного оружия.
Напомним, в Омане состоялись непрямые переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа назвал встречу «позитивной и конструктивной».