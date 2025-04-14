Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что скоро примет решение по Ирану

Ранее президент США заявлял, что переговоры по Ирану идут хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту своего самолёта и общаясь с журналистами из пресс-пула Белого дома, заявил, что в ближайшее время примет решение в отношении Ирана.

«Мы примем решение по Ирану очень скоро», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Ирану «идут хорошо». Он также пожелал Ирану быть счастливой страной, но без ядерного оружия.

Напомним, в Омане состоялись непрямые переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа назвал встречу «позитивной и конструктивной».