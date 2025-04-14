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Постпред Ульянов спросил у властей США, хотят ли они прекращения атак ВСУ

Дипломат отреагировал на слова американского госсекретаря, который выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по боевикам ВСУ в Сумах.

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, есть ли у властей США желание прекратить удары ВСУ по населению РФ.

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал дипломат на своей странице в Х*.

Так он отреагировал на публикацию американского госсекретаря Марко Рубио, который от имени Вашингтона выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по скоплению боевиков ВСУ в городе Сумы на севере Украины. В этом посте глава Госдепартамента США заявил, что указанный инцидент якобы объясняет, по каким причинам глава Белого дома и его администрация уделяют много времени украинскому конфликту.

Напомним, об ударе по скоплению ВСУ в Сумах стало известно 13 апреля. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук** уточнил, что командование собрало боевиков 117-й бригады теробороны Украины на церемонию награждения.

Также появилась информация, что на это мероприятие съехались офицеры НАТО и главного управления разведки минобороны Украины.

* Соцсеть (бывш. Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.