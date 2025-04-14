Постпред Ульянов спросил у властей США, хотят ли они прекращения атак ВСУ

Так он отреагировал на публикацию американского госсекретаря Марко Рубио, который от имени Вашингтона выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по скоплению боевиков ВСУ в городе Сумы на севере Украины. В этом посте глава Госдепартамента США заявил, что указанный инцидент якобы объясняет, по каким причинам глава Белого дома и его администрация уделяют много времени украинскому конфликту.