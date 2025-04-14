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Трамп объяснил, с какой целью пытается остановить конфликт на Украине

Конфликт на Украине — это «война Байдена», ее необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трампа во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Источник: AP 2024

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул американский лидер (цитата по ТАСС).

Трамп напомнил также, что Байден направил на поддержку Украины «миллиарды и миллиарды долларов».

«Если бы у него были хоть какие-то мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано, он бы не допустил этого», — прокомментировал действия своего предшественника нынешний хозяин Белого дома.

Днем ранее Трамп, комментируя контакты Вашингтона с Москвой и Киевом, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. «Посмотрим, что будет», — добавил американский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, обратил внимание на то, что президент США понимает необходимость устранения первопричин украинского конфликта, а возглавляемая Трампом администрация пытается вникнуть в суть проблемы.