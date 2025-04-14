Полянский: переговоры РФ и США продолжаются только в двустороннем формате

Переговоры Москвы и Вашингтона по Украине продолжаются только в двустороннем формате, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям».
«Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — сказал он.
Ранее Полянский заявлял, что европейские дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры России и США.
Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, посвященные урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится «в соответствующее время».