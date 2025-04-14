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Полянский: переговоры РФ и США продолжаются только в двустороннем формате

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по Украине только в двустороннем формате.

Переговоры Москвы и Вашингтона по Украине продолжаются только в двустороннем формате, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям».

«Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — сказал он.

Ранее Полянский заявлял, что европейские дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры России и США.

Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, посвященные урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится «в соответствующее время».