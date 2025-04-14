«Посмотрите на церкви и больницы»: Зеленский позвал Трампа на Украину и готовит слезливый спектакль

Напомним, визит Зеленского в Белый дом 28 февраля завершился скандалом: экс-комика упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и даже самим американцам. Он был вынужден досрочно покинуть Овальный кабинет, а обратно его уже не пустили.