«Это война Байдена»: Трамп объяснил, почему пытается остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил свои усилия в направлении урегулирования украинского конфликта тем, что возникновению этой ситуации способствовал его предшественник Джо Байден.
«Помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — сказал Трамп, общаясь с журналистами.
Президент США указал на то, что администрация Байдена вложила «миллиарды и миллиарды долларов» в украинский конфликт и отметил, что позволить это было ошибкой со стороны предыдущего президента.
«Если бы у него были хоть какие-то мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано, он бы не допустил этого», — резюмировал Трамп.
Накануне президент США выразил оптимизм относительно прогресса в урегулировании украинского конфликта. В беседе с журналистами он заявил, что процесс, по его оценке, развивается успешно, и в ближайшее время можно ожидать новых сообщений по этому вопросу.
Тем временем специальный представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил план по разделу Украины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с дроблением территорий после Второй мировой войны. Так, в рамках мирного соглашения Украину можно разделить по образцу Берлина.