Мерц назвал условие поставки Taurus Украине

«Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами», —сказал он.
По словам Мерца, поставка Taurus должна быть согласована, «и если она скоординирована, то Германия должна участвовать».
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию, и примет соответствующие решения.
В марте стало известно, что большинство немцев (64 процента) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.