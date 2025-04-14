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Мерц назвал условие поставки Taurus Украине

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

Источник: AP 2024

«Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами», —сказал он.

По словам Мерца, поставка Taurus должна быть согласована, «и если она скоординирована, то Германия должна участвовать».

До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.

В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию, и примет соответствующие решения.

В марте стало известно, что большинство немцев (64 процента) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.