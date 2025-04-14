Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы

«Безусловно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос РИА «Новости».
Напомним, на Парад Победы в Москву собираются прибыть многие мировые лидеры, среди которых глава Китая Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо. Также столицу РФ посетят главы стран бывшего СССР — президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизии Садыр Жапаров.
Ранее в Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы. Празднование этой знаменательной даты должно пройти без проблем, подчеркнул Дмитрий Песков.