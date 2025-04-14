Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы

Герои специальной военной операции (СВО) в составе парадного расчёта примут участие в параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.