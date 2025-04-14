Назван средний размер пенсии в Казахстане на 1 апреля 2025 года

Об этом сегодня, 14 апреля, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.
«По состоянию на 1 апреля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 465 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2025 года составил 143 622 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 95 963 тенге, базовой пенсии — 47 659 тенге», — следует из релиза, распространенного в понедельник.
В Минтруда ранее сообщали, что 1 января текущего года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии — на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной — до 120%.
В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 110% от прожиточного минимума.
Как пояснили в Минтруда, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
В свою очередь, как добавили в ведомстве, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
По состоянию на 1 марта 2025 года численность пенсионеров составляла 2 млн 455 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии — 143 800 тенге (солидарная пенсия — 96 117 тенге, базовая пенсия — 47 683 тенге).