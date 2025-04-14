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Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел встречу с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.

Источник: МИПТ РУз

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Тегеране состоится 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии между Узбекистаном и Ираном. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.

Состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах.

Были согласованы совместные шаги по достижению устойчивого и сбалансированного роста взаимной торговли.

Кроме того, участники встречи договорились провести в следующем месяце очередное заседание Совместной межправкомиссии, бизнес-форум и выставку.

«Достигнута договоренность о проведении очередного 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Узбекистаном и Ираном, совместного бизнес-форума и выставки “Made in Uzbekistan” в Тегеране в мае этого года», — отметили в ведомстве.