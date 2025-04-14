Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Тегеране состоится 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии между Узбекистаном и Ираном. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах.
Были согласованы совместные шаги по достижению устойчивого и сбалансированного роста взаимной торговли.
Кроме того, участники встречи договорились провести в следующем месяце очередное заседание Совместной межправкомиссии, бизнес-форум и выставку.
«Достигнута договоренность о проведении очередного 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Узбекистаном и Ираном, совместного бизнес-форума и выставки “Made in Uzbekistan” в Тегеране в мае этого года», — отметили в ведомстве.