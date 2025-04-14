Мерц: ФРГ отправит Киеву ракеты Taurus только в координации с партнерами

Крылатые ракеты Taurus могут быть отправлены Киеву только в координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС, возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
«Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами», — отметил он.
Мерц подчеркнул, что поставка ракет должна быть согласована, и если она скоординирована, Германия должна участвовать.
Ранее в Германии заявили, что страна должна достичь полной боеготовности к 2029 году. К этому времени войска ФРГ должны быть полностью подготовлены, в том числе на случай возможного конфликта с Россией.
Мерц отмечал, что не следует недооценивать выносливость РФ.