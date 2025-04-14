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Мерц: ФРГ отправит Киеву ракеты Taurus только в координации с партнерами

Возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал условие, при котором Украине будут поставлены Taurus.

Источник: Аргументы и факты

Крылатые ракеты Taurus могут быть отправлены Киеву только в координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС, возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами», — отметил он.

Мерц подчеркнул, что поставка ракет должна быть согласована, и если она скоординирована, Германия должна участвовать.

Ранее в Германии заявили, что страна должна достичь полной боеготовности к 2029 году. К этому времени войска ФРГ должны быть полностью подготовлены, в том числе на случай возможного конфликта с Россией.

Мерц отмечал, что не следует недооценивать выносливость РФ.