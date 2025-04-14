Мерц назвал условие передачи ракет Taurus Киеву

Политик напомнил, что не поддерживает односторонние действия Берлина в сфере военной помощи. Он подчеркнул, что ранее уже высказывался за координацию с союзниками, и придерживается этой позиции до сих пор.
Мерц считает, что при условии общего подхода к вопросу поставок, Германия обязана принимать участие в совместных инициативах. Он также указал, что передача дальнобойного вооружения должна быть не только технически подготовлена, но и политически выверена.
Напомним, Мерц в феврале выступил в поддержку поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Он отметил, что всегда был сторонником этого шага и не изменял своей точки зрения. Политик и тогда придерживался пути согласования этого решения с партнёрами.