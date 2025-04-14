Кандидат в президенты Эквадора Гонсалес не признала поражение на выборах

Кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес не признаёт результаты голосования на выборах президента Эквадора, по итогам которых победил действующий глава государства Даниэль Нобоа. Об этом политик заявила в ходе выступления перед своими сторонниками.
«От имени народа, который мы представляем, мы не признаем результаты, представленные Национальным избирательным советом», — сказала претендент на президентский пост.
Она утверждает, что речь идёт о «вопиющей фальсификации» на выборах. Гонсалес подчеркнула, что её предвыборный штаб потребует пересчёта голосов и вскрытия урн для бюллетеней.
Напомним, 13 апреля в Эквадоре состоялся второй тур президентских выборов. После голосования глава Национального избирательного совета республики Диана Атаманте объявила о победе Даниэля Нобоа. Избранный президент вступит в должность 24 мая.
Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Россия планирует продолжать конструктивное сотрудничество с новым правительством этой латиноамериканской страны. Дипломат добавил, что Москва заинтересована в развитии двусторонних связей и готова предложить конкретные шаги, позволяющие укрепить партнёрство.