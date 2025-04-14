Кандидат в президенты Эквадора Гонсалес не признала поражение на выборах

Кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес не признаёт результаты голосования на выборах президента Эквадора, по итогам которых победил действующий глава государства Даниэль Нобоа. Об этом политик заявила в ходе выступления перед своими сторонниками.