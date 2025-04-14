ВСУ в Курской области маскировали взрывные устройства под бытовые предметы

Украинские военные маскировали взрывные устройства под бытовые предметы в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона Дмитрий.
«Начиная с рюкзаков, бутылок, к примеру, то есть начиная с каких-то банально даже пакетов, заполненных какой-то жидкостью», — уточнил собеседник информагентства.
По его словам, военнослужащие ВСУ могли прибегнуть к такой тактике, чтобы российские бойцы не расслаблялись даже в относительно тыловых районах и находились в постоянном стрессе.
Также украинские солдаты использовали в Курской области магнитные противопехотные мины с кассетной боевой частью против гражданских автомобилей. Об этом рассказал командир инженерно-саперного подразделения «Барс-Курск» с позывным Мирон.