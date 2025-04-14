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Акимат распространил важное предупреждение для пассажиров аэропорта Астаны

К пассажирам аэропорта Астаны сегодня, 14 апреля 2025 года, обратилась пресс-служба столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из распространенного в понедельник предупреждения следует, что на территории Международного аэропорта им. Нурсултана Назарбаева в Астане под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор-2025».

Граждан просят отнестись с пониманием к проводимым учениям. Ограничения передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено.

Пресс-служба акимата Астаны

Власти, в свою очередь, попросили граждан соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.

Пресс-служба акимата Астаны

4 апреля 2025 года в Астане плановые антитеррористические учения прошли в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9).