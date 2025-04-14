Акимат распространил важное предупреждение для пассажиров аэропорта Астаны

Из распространенного в понедельник предупреждения следует, что на территории Международного аэропорта им. Нурсултана Назарбаева в Астане под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор-2025».
Граждан просят отнестись с пониманием к проводимым учениям. Ограничения передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено.
Власти, в свою очередь, попросили граждан соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.
4 апреля 2025 года в Астане плановые антитеррористические учения прошли в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9).