Акимат распространил важное предупреждение для пассажиров аэропорта Астаны

Из распространенного в понедельник предупреждения следует, что на территории Международного аэропорта им. Нурсултана Назарбаева в Астане под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор-2025».