За ночь уничтожено над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Военная операция, день 1146-й

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 52 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России. Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Газета.Ru ведет хронику событий.