За ночь уничтожено над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Военная операция, день 1146-й

9:00.
8:41 Средства РЭБ за неделю сорвали свыше 300 воздушных атак ВСУ в ДНР, сообщили в штабе обороны региона.
8:35 Несколько жилых домов в Дмитровском районе Орловской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.
8:28 Дональд Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является войной предыдущего президента США Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.
«Но помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул Трамп.
8:20.
8:15 В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов.
8:06 Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами.
8:05 Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что ~не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России.~
8:01 ⚡️Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 52 украинских БПЛА.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1146-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.