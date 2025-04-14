Шеф Пентагона обвинил Китай в намерении захватить Панамский канал

10 апреля президент Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных. До этого Хегсет подчеркивал, что одним из ключевых приоритетов США является обеспечение свободного и безопасного доступа к Панамскому каналу.