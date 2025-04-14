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Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов.

Источник: © РИА Новости

«Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше», — сказала она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран Евросоюза.

По ее мнению, страны сообщества также должны «оказывать максимальное давление на Россию» для успеха мирного урегулирования.

Ранее Каллас выступила с инициативой предоставления Киеву 2 миллионов боеприпасов и отчиталась о выполнении половины от поставленной задачи.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.