Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине

«Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше», — сказала она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран Евросоюза.