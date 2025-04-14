Глава Тольятти Илья Сухих нашел замену Андрею Дроботову

Господин Квасов стал вторым знаковым назначенцем Ильи Сухих после его вступления в должность главы города. До этого заместителем главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей стал Дмитрий Мостовой. Свободными пока остаются вакансии заместителя главы по социальным вопросам (прошлый руководитель Юлия Баннова находится под домашним арестом) и главы Центрального района (Дмитрий Ботаев ушел в отставку в феврале).