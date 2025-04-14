Мурешан: ЕС готовит 20 млн евро для поставок оружия в Молдову

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Европейский союз предоставит Республике Молдова военную помощь в размере 20 миллионов евро, заявил евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан.
«Если власти Республики Молдова попросят у нас поддержки, мы готовы ее оказать. Мы ничего не навязываем и даже не рекомендуем. Таким образом, Республика Молдова примет решение о том, какое оборудование необходимо», — заявил Мурешан.
Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан объявил, что пакет поддержки будет вынесен на голосование послов ЕС после того, как власти в Кишиневе решат, какое оборудование они хотят закупить. Представители Минобороны заявили, что не будут предоставлять более подробную информацию до принятия окончательного решения.
Европейский Союз хочет помочь Республике Молдова, чтобы ее граждане были лучше защищены.
«Если власти Республики Молдова попросят у нас поддержки, мы готовы ее оказать, и именно так, как того желает Республика Молдова. Мы ничего не навязываем и даже не рекомендуем. Таким образом, Республика Молдова примет решение о том, какое оборудование необходимо, а затем, в зависимости от необходимых проектов и типа необходимого приобретения, будет принято решение о том, как именно будет оказана эта поддержка. Совет государств-членов ЕС может одобрить такую поддержку, послы встречаются каждую неделю и могут принять решение по этим вопросам в любое время», — отметил евродепутат.
Эта помощь является частью финансового пакета в размере 60 миллионов евро, объявленного в начале марта.
Он добавил, что укрепление обороны является приоритетом не только Республики Молдова, но и всего континента, и это также найдет отражение в бюджете Европейского Союза на период после 2027 года.
«Очевидно, что у нас будет больше ресурсов, больше средств в сфере обороны. Точную сумму мы узнаем после июля. И очевидно, что нам нужно больше гибкости. А поскольку европейские фонды в основном идут на строительство школ, больниц, дорог, автомагистралей, энергетической инфраструктуры и поддержку фермеров, все эти вещи продолжают оставаться важными. Поэтому, если мы хотим выделить больше денег на оборону, очевидно, что после 2027 года общий бюджет должен будет увеличиться», — добавил Мурешан.