Мурешан: ЕС готовит 20 млн евро для поставок оружия в Молдову

«Если власти Республики Молдова попросят у нас поддержки, мы готовы ее оказать, и именно так, как того желает Республика Молдова. Мы ничего не навязываем и даже не рекомендуем. Таким образом, Республика Молдова примет решение о том, какое оборудование необходимо, а затем, в зависимости от необходимых проектов и типа необходимого приобретения, будет принято решение о том, как именно будет оказана эта поддержка. Совет государств-членов ЕС может одобрить такую поддержку, послы встречаются каждую неделю и могут принять решение по этим вопросам в любое время», — отметил евродепутат.