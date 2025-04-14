О кадровых перестановках в правительстве края сообщил Дмитрий Демешин

Вице-губернатор Артём Мельников будет дополнительно курировать вопросы социальной сферы, продолжив обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами и военными структурами. Он также займётся разработкой новой программы по увеличению продолжительности жизни, в этом процессе планируется задействовать не только медицину, но и спорт.