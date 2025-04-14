Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О кадровых перестановках в правительстве края сообщил Дмитрий Демешин

Полномочия между некоторыми вице-губернаторами и заместителями председателя правительства региона перераспределены.

Об этом сообщил в официальном телеграм-канале Дмитрий Дёмин.

Вице-губернатор Артём Мельников будет дополнительно курировать вопросы социальной сферы, продолжив обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами и военными структурами. Он также займётся разработкой новой программы по увеличению продолжительности жизни, в этом процессе планируется задействовать не только медицину, но и спорт.

Должность зампреда займёт руководитель администрации губернатора и правительства края Сергей Сергеев.

Вице-губернатор Сергей Кузнецов возьмёт на себя контроль за работой регионального министерства культуры. Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва будет также курировать министерство лесного хозяйства и лесопереработки.