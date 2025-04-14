Бывший чиновник мэрии Новосибирска отправится на строгий режим за взятку

По информации следователей, злоумышленник успел получить за свою помощь 100 тысяч рублей, а вся планируемая взятка составила 700 тысяч рублей. Сам подсудимый вины в ходе судебного процесса не признал. Служители Фемиды приговорили его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере более пяти с половиной миллионов рублей.