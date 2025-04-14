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Ранее проживавший в Новосибирске террорист Мирзоев* был признан вменяемым

Исполнители теракта в Крокусе признаны вменяемыми один из них проживал в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Исполнители теракта в «Крокусе» признаны вменяемыми — один из них проживал в Новосибирске.

Подозреваемые в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признаны вменяемыми. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева*.

По его словам, экспертиза также не выявила у задержанных проблем со здоровьем.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — уточнил адвокат Олег Власов.

Напомним, что нападение произошло 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в Красногорске, где террористы открыли огонь по зрителям и подожгли зал. В результате трагедии погибли 146 человек, еще более 500 пострадали.

На следующий день были задержаны четверо исполнителей. Следствие установило, что они пытались скрыться и направлялись к украинской границе. Координация атаки велась из-за рубежа, заявили в ФСБ.

В рамках дела были арестованы 19 человек, включая фигурантов, обвиняемых в подготовке, финансировании и вооружении террористов. Пострадавшими признаны более 1700 человек, свидетелями проходят свыше 800.

Также известно, что один из ключевых обвиняемых — Далерджон Мирзоев* — временно проживал в Новосибирске. По данным следствия, в период с 21 октября 2023 года по 13 января 2024 года он имел прописку у родственников в столице Сибири. Приехал из Таджикистана, подрабатывал в такси. В ноябре мужчина исчез, предположительно, отправился в Москву, где и развернулись события трагического масштаба.

* признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом.