Ранее проживавший в Новосибирске террорист Мирзоев* был признан вменяемым

Также известно, что один из ключевых обвиняемых — Далерджон Мирзоев* — временно проживал в Новосибирске. По данным следствия, в период с 21 октября 2023 года по 13 января 2024 года он имел прописку у родственников в столице Сибири. Приехал из Таджикистана, подрабатывал в такси. В ноябре мужчина исчез, предположительно, отправился в Москву, где и развернулись события трагического масштаба.