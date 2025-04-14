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Алжир выслал 12 французских дипломатов

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Алжирские власти приняли решение выслать 12 французских дипломатов. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро.

Источник: AP 2024

«Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию в течение 48 часов», — приводит издание слова министра.

По данным Le Figaro, речь идет об административных и дипломатических работниках, связанных с французским министерством внутренних дел. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Алжир высылает дипломатов в ответ на задержание во Франции «трех алжирских граждан, подозреваемых в совершении правонарушений на французской территории». Газета уточняет, что они были задержаны 11 апреля.

Как отметил Барро, этот шаг Алжира не останется без ответа.

В конце июля 2024 года власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой урегулирования конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.

6 апреля 2025 года Барро после встречи с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном заявил, что Франция и Алжир намерены открыть новую главу в двусторонних отношениях и возобновить сотрудничество после продолжительного кризиса.