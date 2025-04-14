Алжир выслал 12 французских дипломатов

По данным Le Figaro, речь идет об административных и дипломатических работниках, связанных с французским министерством внутренних дел. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Алжир высылает дипломатов в ответ на задержание во Франции «трех алжирских граждан, подозреваемых в совершении правонарушений на французской территории». Газета уточняет, что они были задержаны 11 апреля.