Под бомбами НАТО: в 1999-м Лукашенко прилетел в Югославию (история в видео)

В разговоре с Милошевичем он рассчитывал на сложившиеся между ними добрые отношения, о чем говорил еще в момент вылета из Минска. «Если мы хоть на миллиметр приблизимся к миру, то будем очень довольны», — подчеркивал Лукашенко в беседе с журналистами у трапа самолета.