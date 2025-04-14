Под бомбами НАТО: в 1999-м Лукашенко прилетел в Югославию (история в видео)

НАТО в момент полета не гарантировала безопасность белорусского борта. Авианалеты НАТО на Белград продолжались и во время переговоров, и во время поездок белорусского президента по городу, Александр Лукашенко осматривал повреждения в Белграде, общался с пострадавшими в больницах. Архивные кадры исторического визита опубликовала пресс-служба белорусского президента.
В разговоре с Милошевичем он рассчитывал на сложившиеся между ними добрые отношения, о чем говорил еще в момент вылета из Минска. «Если мы хоть на миллиметр приблизимся к миру, то будем очень довольны», — подчеркивал Лукашенко в беседе с журналистами у трапа самолета.
На переговорах в Белграде Лукашенко выступал не только как президент независимой Беларуси. Его визит в Белград — это «концептуальное продолжение переговоров, начатых Евгением Примаковым», позиции уточнялись и координировались ежедневно.
«Мы целый комплекс везем проблем, взаимосогласованных в Беларуси и России. Я здесь скорее всего выступаю как председатель Высшего госсовета Союза Беларуси и России, не только как президент Беларуси», — отметил Лукашенко.
По итогам переговоров белорусский президент отметил, что его цель способствовать мирному решению конфликта совпала с целями президента Милошевича и чаяниями югославского народа. «Я абсолютно убедился в том, что президент Милошевич хочет решения этих проблем, да и вообще других проблем, которые сегодня существуют, только мирным путем», ― сказал Лукашенко.
Всего через несколько месяцев Югославия пала.