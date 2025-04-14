Впереди большая работа по укреплению обороноспособности Казахстана — Токаев

— Вооруженные Силы — это одна из главных опор суверенитета и Независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба — достойный пример для подрастающего поколения. Будучи Главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет. Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства, — заявил он.