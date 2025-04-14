Впереди большая работа по укреплению обороноспособности Казахстана — Токаев

Касым-Жомарт Токаев встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил и внесшими значительный вклад в укрепление международной безопасности. Президент подчеркнул, что они на высоком уровне выполнили ответственную миссию, возложенную на нашу страну. Они продемонстрировали настоящий образец мужества и храбрости, упрочив авторитет казахстанской армии и всего государства.
Быть миротворцем — значить быть посланником мира. Это огромная честь и высокая ответственность. Задача, которую под силу выполнить только по-настоящему смелым воинам. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Вы знаете, что нынешняя ситуация в мире очень сложная. Происходят различные конфликты. К сожалению, не все можно решить путем переговоров. В таких условиях возрастает особая роль миротворческих сил. Казахстан — мирная страна. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на обеспечение глобальной стабильности.
Президент напомнил, что, начиная с 2014 года вооруженные силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Восемьдесят наших граждан принимали участие в нескольких миссиях в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в специальных операциях ООН. Глава государства особо отметил, что в их числе есть наши отважные соотечественницы, продолжающие славный путь Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.
Сегодня 158 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке.
В будущем планируется участвовать и в других миссиях в рамках Организации Объединенных Наций. Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление мира и согласия для всего человечества.
— Вооруженные Силы — это одна из главных опор суверенитета и Независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба — достойный пример для подрастающего поколения. Будучи Главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет. Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства, — заявил он.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, государство прилагает все усилия, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.
— «Закон и Порядок», патриотизм и ответственность — это основополагающие ценности не только для людей в форме, но и для всех наших граждан. Важно, чтобы эти созидательные принципы были глубоко укоренены в обществе на пути построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана, — подытожил Президент.