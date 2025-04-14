Глава сельского поселения под Воронежем Станислав Стародубцев уходит в отставку

В начале апреля Станислав Стародубцев подтвердил, что прокуратура региона требует его отставки через суд. По его словам, основанием для иска послужили «надуманные нарушения антикоррупционного законодательства», допущенные им при заполнении декларации о доходах, а также якобы существующий конфликт интересов. Последний касается контрактов между администрацией и местным ЧОПом, которым господин Стародубцев владел до назначения главой поселения.