Глава сельского поселения под Воронежем Станислав Стародубцев уходит в отставку

«Хочу подчеркнуть, что это решение не означает прекращения моей работы на благо нашего поселения. Не стесняйтесь обращаться ко мне по всем интересующим вас вопросам. Мои контакты остаются прежними, и я всегда открыт для диалога», — добавил господин Стародубцев.
Врио главы поселения будет назначена замруководителя местной администрации Виктория Соболева.
В начале апреля Станислав Стародубцев подтвердил, что прокуратура региона требует его отставки через суд. По его словам, основанием для иска послужили «надуманные нарушения антикоррупционного законодательства», допущенные им при заполнении декларации о доходах, а также якобы существующий конфликт интересов. Последний касается контрактов между администрацией и местным ЧОПом, которым господин Стародубцев владел до назначения главой поселения.
Политик выражал сожаление из-за того, что информация об иске в первую очередь попала не к нему, а в СМИ. По его мнению, это говорило о попытке подорвать его репутацию перед выборами.