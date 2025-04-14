Постпред Ульянов предложил Рубио прекратить удары ВСУ по мирным жителям

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хотят ли США прекратить регулярные украинские удары по мирным жителям. Так он ответил госсекретарю Марко Рубио, раскритиковавшему взрыв в Сумах, в результате которого погибли более 30 человек. В тот же день под огнем оказался Донецк, по городу били из американских систем HIMARS. Российские власти не раз отмечали, что западные военные помогают ВСУ в наведении ударов.