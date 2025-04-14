Глава Башкирии пообещал строго спросить с глав за грязь на улицах.

«Через две неделе я уже точно буду показывать фото и каждому главе задавать вопросы, — пообещал руководитель республики. — Работа по очистке наших городов и улиц от скопившейся грязи и смета, как докладывает контрольные управление, началась. Несмотря на то, что снова пошел снег, определенная динамика есть. Но я не могу, как глава четырёхмиллионной республики, каждые две недели ругать вас за смет. Вы все ответственные, серьезные люди, у вас под началом десятки тысяч людей работают. Займитесь, пожалуйста. Перед 1 мая мы с вами еще раз об этом поговорим».