Глава Башкирии пообещал строго спросить с глав за грязь на улицах.

В понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров вновь затронул тему уборки территорий в городах и районах республики после зимы. Он отметил, что контрольное управление передало ему папку с «неприглядными фото в большом количестве».
«Через две неделе я уже точно буду показывать фото и каждому главе задавать вопросы, — пообещал руководитель республики. — Работа по очистке наших городов и улиц от скопившейся грязи и смета, как докладывает контрольные управление, началась. Несмотря на то, что снова пошел снег, определенная динамика есть. Но я не могу, как глава четырёхмиллионной республики, каждые две недели ругать вас за смет. Вы все ответственные, серьезные люди, у вас под началом десятки тысяч людей работают. Займитесь, пожалуйста. Перед 1 мая мы с вами еще раз об этом поговорим».
Радий Хабиров также отметил, что передаст папку с фото неубранных территорий в минЖКХ республики и поручил руководителю ведомства взять под особый контроль этот вопрос.