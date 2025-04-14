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МИД Ирана исключил возможность изменения формата переговоров с США

ДУБАЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил возможность изменения формата переговоров с США, встречи продолжатся только при посредниках.

Источник: РИА "Новости"

«Прямые переговоры бесполезны и неэффективны в той ситуации, когда одна из сторон продолжает прибегать к угрозам, поэтому мы продолжим использовать тот же формат, что был выбран ранее», — заявил он во время пресс-конференции.

12 апреля в Омане состоялись переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны договорились продолжить консультации. Второй раунд состоится 19 апреля.