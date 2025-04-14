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Радий Хабиров поручил подготовить в Башкирии акцию «Бессмертный полк»

Радий Хабиров поручил подготовить в Башкирии акцию «Бессмертный полк».

Источник: Валерий Шахов

Радий Хабиров напомнил о приближении 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведении в Башкирии акции «Бессмертный полк». На оперативном совещании правительства в ЦУРе он дал ряд поручений.

— Мы готовимся к большому количеству мероприятий, осталось три недели. В каждом муниципалитете будут торжественные мероприятия, где мы будем чествовать ветеранов, участников СВО, — подчеркнул Глава республики. — Это должны быть самые большие празднования, все-таки юбилейный год.

Глава региона отметил, что на данный момент можно начать подготовку к акции «Бессмертный полк».

— Я прошу каждый муниципалитет определить маршрут, порядок, всё проговорить с руководителями МВД, прокуратуры, — сказал Радий Хабиров. — «Бессмертный полк» пройдет в Уфе, прошу начать готовиться. В Уфе проходили 200 тысяч людей. Мы видим и фиксируем большое желание людей пройти «Бессмертным полком». Прошу приступить к подготовке.