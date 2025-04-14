Радий Хабиров поручил подготовить в Башкирии акцию «Бессмертный полк».

— Мы готовимся к большому количеству мероприятий, осталось три недели. В каждом муниципалитете будут торжественные мероприятия, где мы будем чествовать ветеранов, участников СВО, — подчеркнул Глава республики. — Это должны быть самые большие празднования, все-таки юбилейный год.