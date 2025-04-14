«Ликвидатор» USAID из команды Трампа уволился из Госдепа

Официальная причина отставки не называется. О кадровой корректировке в администрации Белого дома рассказали западные СМИ.
«Пит был приглашен в штат с большой миссией — провести исчерпывающий анализ каждого доллара, потраченного на иностранную помощь. Он выполнил эту историческую задачу и разоблачил вопиющие злоупотребления деньгами налогоплательщиков», — приводит «Интерфакс» слова высокопоставленного чиновника из команды Трампа.
Представитель Белого дома уточнил, что Морокко, скорее всего, ждут успехи при выполнении очередного задания Дональда Трампа.
Пит Морокко в течение почти шести недель занимал должность исполняющего обязанности заместителя администратора USAID. Проверку деятельности агентства и оценку его проектов он осуществлял до 18 марта. Покидая пост, он заявил, что для него было честью помогать госсекретарю Рубио проводить реорганизацию USAID, чтобы избавиться от последствий неверных решений в прошлом.
«Теперь, когда USAID находится под контролем, подотчетно и стабильно, я собираюсь вернуться на свой пост директора по внешней помощи, чтобы вернуть ценности американскому народу», — писал Морокко в марте.
После окончания работы в USAID он вернулся в Госдеп, который также покинул менее чем через месяц.
В марте госсекретарь США Марко Рубио сообщал о реорганизации USAID к 1 июля и ликвидации 83% его программ, которые не соответствуют приоритетам страны.