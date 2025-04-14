«Ликвидатор» USAID из команды Трампа уволился из Госдепа

Пит Морокко в течение почти шести недель занимал должность исполняющего обязанности заместителя администратора USAID. Проверку деятельности агентства и оценку его проектов он осуществлял до 18 марта. Покидая пост, он заявил, что для него было честью помогать госсекретарю Рубио проводить реорганизацию USAID, чтобы избавиться от последствий неверных решений в прошлом.