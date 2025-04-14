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«Ликвидатор» USAID из команды Трампа уволился из Госдепа

Глава бюро иностранной помощи государственного департамента США Пит Морокко, который занимался ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID), уволился.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Официальная причина отставки не называется. О кадровой корректировке в администрации Белого дома рассказали западные СМИ.

«Пит был приглашен в штат с большой миссией — провести исчерпывающий анализ каждого доллара, потраченного на иностранную помощь. Он выполнил эту историческую задачу и разоблачил вопиющие злоупотребления деньгами налогоплательщиков», — приводит «Интерфакс» слова высокопоставленного чиновника из команды Трампа.

Представитель Белого дома уточнил, что Морокко, скорее всего, ждут успехи при выполнении очередного задания Дональда Трампа.

Пит Морокко в течение почти шести недель занимал должность исполняющего обязанности заместителя администратора USAID. Проверку деятельности агентства и оценку его проектов он осуществлял до 18 марта. Покидая пост, он заявил, что для него было честью помогать госсекретарю Рубио проводить реорганизацию USAID, чтобы избавиться от последствий неверных решений в прошлом.

«Теперь, когда USAID находится под контролем, подотчетно и стабильно, я собираюсь вернуться на свой пост директора по внешней помощи, чтобы вернуть ценности американскому народу», — писал Морокко в марте.

После окончания работы в USAID он вернулся в Госдеп, который также покинул менее чем через месяц.

В марте госсекретарь США Марко Рубио сообщал о реорганизации USAID к 1 июля и ликвидации 83% его программ, которые не соответствуют приоритетам страны.