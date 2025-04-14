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Трамп хочет принять решение по Ирану «очень быстро»

На фоне переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана американский лидер выразил надежду на быстрое урегулирование вопроса.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Во время беседы с журналистами Дональд Трамп заявил, что он общался с разными людьми по иранской проблеме и рассчитывает принять решение в короткие сроки, пишет «Интерфакс».

Ранее издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что следующий раунд встреч США и Ирана пройдет в субботу, 19 апреля, а местом переговоров стороны выбрали столицу Италии.

В публикации говорится, что первый раунд переговоров администрация Трампа оценила положительно. Собеседники издания отметили, что встреча в Омане прошла конструктивно. В дальнейшем американцы хотят поменять формат встречи — перейти от переговоров с посредниками к прямым переговорам.

Также положительную оценку оманским переговорам дал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он сообщил, что во время второго раунда стороны обсудят «общие рамки потенциального соглашения».

Ожидается, что в документе будут прописаны основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможное снятие санкций с Ирана.

Если с Ирана снимут санкции, а Россия останется под ними, аналитики ожидают двойного удара по российской экономике. Эксперт Адлан Маргоев считает, что в этом случае на нефтяном рынке возрастет конкуренция между Москвой и Тегераном, более того, цены на нефть пойдут вниз. Вместе с тем, срыв переговоров может привести к гораздо более серьезным последствиям.

Провал переговоров может обернуться войной в Иране — куда более негативным сценарием для России, чем конкуренция на нефтяном рынке.

Адлан Маргоев
научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Удастся ли Трампу быстро решить иранский вопрос, а Ирану договориться о снятии санкций — покажет время.