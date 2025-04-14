Трамп хочет принять решение по Ирану «очень быстро»

Если с Ирана снимут санкции, а Россия останется под ними, аналитики ожидают двойного удара по российской экономике. Эксперт Адлан Маргоев считает, что в этом случае на нефтяном рынке возрастет конкуренция между Москвой и Тегераном, более того, цены на нефть пойдут вниз. Вместе с тем, срыв переговоров может привести к гораздо более серьезным последствиям.