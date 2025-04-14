Артем Жога потребовал усилить безопасность на весенних праздниках

«Прошу во взаимодействии с правоохранительными органами проработать вопросы обеспечения безопасности граждан в период празднования Пасхи, а также в течение предстоящих майских праздников. В дни празднования 80-летия Великой Победы в городах впервые за долгое время в очном формате состоится акция “Бессмертный полк”, важно обеспечить комфортные и безопасные условия её проведения», — сказал Артем Жога.